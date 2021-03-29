Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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