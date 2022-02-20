Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde depremAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

MUĞLA (DHA) - Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29.26 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNAMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın olınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ege Denizi, Deprem, Muğla, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title