MUĞLA (DHA) - Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın olınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,