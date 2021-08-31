EGE DENİZİ'NDE 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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EGE DENİZİ'NDE 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE DENİZİ'NDE 4,0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 275 kilometre açığında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.  Depremin, yerin 11,53 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi. 

İzmir


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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