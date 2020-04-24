Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
EGE Denizi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:22
EGE Denizi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.21'de Ege Denizi'nde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüküğünde deprem meydana geldi. Derinliği 8 kilometre olarak ölçülen ve merkez üssü Girit'e yakın olan deprem, Türkiye'de hissedilmedi.
Kaynak: DHA