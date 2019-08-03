Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahili açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk, 37 Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA