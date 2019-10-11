Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
11.10.2019 14:10
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Gülçavuş açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 12'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA