'Ege Denizi'nde 2021'de 629 geri time vakası raporlandı'

EGE Denizi'nde göç olaylarını izleyen ve raporlayan Norveçli sivil toplum örgütü Aegean Boat Report'a göre, 2021'de Yunanistan'ın geri itme eylemlerinin sayısı, önceki yıla göre yüzde 97 arttı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız, "Norveçli örgütün, 2021'de sadece Ege Denizi'nde 629 geri time vakası raporladığını görüyoruz" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre, 1 Ocak-4 Şubat 2022'de, deniz yoluyla yapılan 79 düzensiz göç olayı meydana geldi. Bu olaylarda düzensiz göçmen sayısı ise 1975 oldu. 2022'de meydana gelen 79 düzensiz göç olayının 50'den fazlasında; göçmenlerin, Yunanistan unsurları tarafından çetin kış koşullarına karşın ya denize atıldığı ya da can salları içinde Türk karasularına itilip, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığı dikkat çekti. Son olarak 31 Ocak 2021 gecesi, İzmir Çeşme açıklarında Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde doğrudan denize atılan 3 düzensiz göçmenden 2'si yüzerek kendi imkanları ile karaya çıkarken, 1'inin ise cansız bedenine 3 gün sonra ulaşıldı.

Sığınmanın, temel ve evrensel bir insan hakkı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Yıldız, "Bu hak, kişinin bedensel ve zihinsel bütünlüğünü koruma talebinin bir gereğidir. Yunanistan topraklarına veya karasularına giren göçmenlerin sığınma başvuru hakları bulunuyor. AB mevzuatına göre de sığınmacıların AB'ye giriş yaptıkları ilk ülke, sığınma başvurularını almak ve değerlendirmekle sorumlu. Sığınma başvurusu uygun bulunmayan ve haklarında düzensiz göçmen oldukları kesin kararı bulunanlarsa yine insan haklarını ihlal etmeden uygun şekilde sınır dışı edilebilir. Bu noktada da Yunanistan bir taraftan geri itmeleri sınır politikası haline getirirken diğer taraftan hukuksal zeminde Türkiye'nin de güvenli üçüncü ülke olduğunu iddia ederek, sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesinin mümkün olduğunu savunuyor. Türkiye'nin bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.