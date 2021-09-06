Ege Denizi, Muğla Datça'da deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi, Muğla depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi ilde hissedildi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi depremi nerede oldu? Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi? Muğla Datça deprem mi oldu? İşte son dakika deprem haberleri...

AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Eylül Pazartesi 2021 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Bugün Ege'de deprem mi oldu? 6 Eylül Pazartesi Ege Denizi deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? İşte son depremler listesi!

EGE DENİZİ'NDE, MUĞLA DATÇA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'da yer alan verilere göre 6 Eylül Pazartesi saat 18:04:39 sularında Ege Denizi açıklarında Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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6 EYLÜL PAZARTESİ NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre 6 Eylül Pazartesi gündüz saat 18:04:39 sularında Ege Denizi, 40.06 km. Datça (Mugla) açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.08 olarak ölçüldü.

MUĞLA DATÇA NEREDE?

Datça, Türkiye'nin Muğla ilinde bir ilçedir.