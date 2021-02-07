Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
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Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

07.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:08
Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Güney Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde yer yer güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın salı gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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