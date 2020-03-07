Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.
Ege Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA