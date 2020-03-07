Ege Denizi için fırtına uyarısı
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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

07.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:54
Ege Denizi için fırtına uyarısı

'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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