Ege Denizi için fırtına uyarısı

13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:44

Ege Denizi'nde, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın, pazar gününün ilk saatlerinden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA