Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri