Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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