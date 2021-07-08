Ege'den yılın ilk yarısında 690 milyon dolarlık hazır giyim ihracatı yapıldı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, birliğin 2021 Ocak-Haziran dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, birliğin 2021 Ocak-Haziran dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sertbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yükselen bir ivme yakalandığını, sektörün 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ege Bölgesi'nden yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının da artmaya devam ettiğini aktaran Sertbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birliğin ihracatı geçen yıla göre yılın ilk 6 ayında yüzde 31 artışla 690 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 2019 yılına göre ise yüzde 9 arttı. Haziran ayında sektör olarak hem Türkiye hem bölgemizde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Haziran ayı ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 131 milyon dolar oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz