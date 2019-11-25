Ege'den "Türkish Iraqi Spine Meeting" programı Iraklı Beyin Cerrahları Ege'ye konuk oldu

25.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:10

EÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zileli koordinatörlüğünde yapılan program kapsamında Iraklı doktorlara eğitim verildi.

"Turkish Iraqi Spine Meeting" programı ile ilgili bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mehmet Zileli, " Omurga cerrahisi benim ilgi alanım. Ben de omurga cerrahisi alanında son görüşleri ve bilgileri vermek amaçlı bir seminer programı hazırladım. Benim yanıma gelen fellowlar (doktora veya bilimsel araştırma bursu alan kişi) cerrahi bilgi ve görgülerini artırmak için çok sayıda Iraklı hekimden oluşuyor. Daha önceki senelerde de ziyaretleri olmuştu. Irak'ta yaşanan güvenlik sorunları sebebiyle bu program yarım kalmıştı. Güvenlik sorunlarının çözülmesiyle birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz. Ülkeleri şu anda daha iyi koşullarda ve düzelme dönemi içeresindeler. Bu dönemde de bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla üniversitemizin yaptığı programa katılım sağlıyorlar. Yaklaşık 30 beyin ve omurilik cerrahını, üniversitemizde ağırlıyoruz. Eğitim programımız çerçevesinde konuk cerrahlar; iki günlük konferansın ardından,üniversitemizde yapılan ameliyatları dacanlı izleme fırsatı buldular" dedi.

Irak'ın birçok bölgesinde hala güvenlik sorunları olduğunu belirten Prof. Dr. Zileli, "Irak, birçok sebepten dolayı ziyarete açık değil, cerrahlar toplantı düzenleyemiyorlar ve kimseyi ülkelerine çağıramıyorlar. Bundan dolayı Iraklı cerrahlar, bize bir teklifle geldiler, biz de bu projeyi oluşturmaya karar verdik. Irak'tan gelip burada çalışmalar yürüten ve pratiğimizi görmek isteyen hekimler oluyor. Ben şuan 3 aylık sürelerle fellowlar kabul ediyorum. Sadece Iraktan değil daha başka ülkelerden, diğer orta doğu ülkelerinden de gelen fellowlar oluyor" diye konuştu.

"Turkish Iraqi Spine Meeting" programıEÜ Tıp FakültesiBeyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler