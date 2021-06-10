Ege'den göz hastalıkları alanında İngilizce bilimsel dergi
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Ege'den göz hastalıkları alanında İngilizce bilimsel dergi

Ege'den göz hastalıkları alanında İngilizce bilimsel dergi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi ve beraberindeki öğretim üyeleri, devlet üniversiteleri arasında bir ilke imza atarak göz hastalıkları alanında İngilizce olarak bilimsel dergiyi yayın hayatına geçirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kendisini ziyaret eden Prof. Dr. Afrashi ile beraberindekileri tebrik etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Afrashi ile anabilim dalında görevli öğretim üyeleri bir ilke imza attı. Prof. Dr. Afrashi ve ekibi, gözün yapısı ile gözde meydana gelen hastalıkları inceleyen bilim dalı oftalmoloji alanında, İngilizce bilimsel dergiyi yayın hayatına geçirdi. Prof. Dr. Afrashi ekibi ile EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ege Üniversitesinin güçlü akademik kadrosunun pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de bilim camiasında adından sıkça söz ettirdiğini dile getiren Rektör Budak, "Akademik kadromuzla gurur duyuyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası bilim camiasında üniversitemizi başarıyla temsil ediyorlar. Yaptıkları bilimsel çalışmaların yanı sıra, kendi alanlarında araştırmalar yapan bilim insanlarına da katkı sunmak üzere bilimsel dergi yayınlamaya başlayan Filiz hocamızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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