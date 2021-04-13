Ege'den en fazla ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyoncular ödüllendirildi
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Ege'den en fazla ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyoncular ödüllendirildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
Ege'den en fazla ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyoncular ödüllendirildi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2020'de 2 milyon dolar üzerinde ihracat yapan 69 firmayı ödüllendirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2020'de 2 milyon dolar üzerinde ihracat yapan 69 firmayı ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" ve "2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu" bir arada gerçekleştirildi.

Birliğin 2021 bütçesi 12 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken iş planı da kabul edildi.

Genel Kurulda konuşan Birlik Başkanı Burak Sertbaş, geçen yıl 2 milyon doların üzerinde ihracat yapma başarısı elde eden 69 firmayı ödüllendirdiklerini, bu firmaların toplam ihracatının 952 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Birlik olarak 167 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Sertbaş, bu ihracatta medikal ürünlerin öne çıktığına işaret etti. Yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde medikal tekstil ihracatının yüzde 192 artışla 70 milyon dolara ulaştığını ifade eden Sertbaş, Ege'nin de bu kategoride 3 milyon dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

Sertbaş, 2020'de 1 milli katılım fuarı, 3 dijital fuar katılımı, 1 dijital ticaret heyeti organize edildiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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