Ege'den "E-Çocuk Şenliği"

Çocuklar çevrimiçi atölyelerle bayram edecek.

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında"E-Çocuk Şenliği" düzenlenecek. Pandemi nedeniyle sanal ortamda Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinlikte yapılacak atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli'nin yapacağı, 23 Nisan günü saat 11.30'da başlayacak şenlik kapsamında; Origami, Sanal Müze, Astronomi, Dijital İçerik Geliştirme, Kumaş Kolajı, Mutfakta Bilim, Müziği Görebilir miyiz, Gölgelerin Gücü Adına gibi etkinlikler yapılacak.

Etkinlik için kayıt, detaylı bilgi ve atölyelerde kullanılacak malzemelerin listesi, EGEÇEM kurumsal web sayfasında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler