Ege'den Deri ve Deri Ürünleri İhracatı Yüzde 26 Arttı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Bölgesi'nden yapılan deri ve deri ürünleri ihracatının bu yılın 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık artışla 41 milyon dolardan 52 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Zandar, yaptığı açıklamada, bölgeden deri ve deri mamulleri ihracatında en önemli paya ayakkabı ihracatının sahip olduğuna işaret etti.

İhracatın bu yılın Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık artışla 41 milyon dolardan, 52 milyon dolara yükseldiğini aktaran Zandar, "Deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabı ihracatı 24 milyon dolarlık tutarla aslan payını alırken, deri ve post ihracatından 17 milyon dolarlık döviz elde edildi. Deri konfeksiyon ürünleri ihracatı ise 6 milyon dolar olurken, saraciye ürünleri ihracatı 4 milyon dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresince sektörün ihracat potansiyelini arttırmak istediklerini ifade eden Zandar, 320 olan ihracatçı sayısını 500'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.