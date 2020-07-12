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Ege'den bitkisel yağ ihracatında yüzde 350'lik artış

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, haziran ayında bitkisel yağ ihracatında rekor artış kaydettiklerini belirterek, "Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50'den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350...

Ege'den bitkisel yağ ihracatında yüzde 350'lik artış
12.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:25

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, haziran ayında bitkisel yağ ihracatında rekor artış kaydettiklerini belirterek, "Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50'den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği son bir yılda ihracatını 388 milyon dolardan 514 milyon dolara çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terci, son 6 ayda çok iyi bir performans sergilediklerini bildirdi.

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün ihracatının haziranda yüzde 179'luk artışla 47,7 milyon dolara çıktığını belirten Terci, şunları kaydetti:

"Son bir senelik dönemde ise ihracatımız yüzde 32 artarak 514 milyon dolara ulaştı. 2020'deki 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ilk yarıda ulaştık. İhracatımızdaki bu hız devam ederse bu sene 600 milyon doları hedefliyoruz. Haziranda en çok artış gösteren ürünümüz bitkisel yağlar oldu. Birliğimizin ihracatında bitkisel yağlar yüzde 50'den fazla pay alarak bir önceki döneme göre yüzde 350 arttı ve 27 milyon dolara ulaştı. Toplamda 74 ülkeye bitkisel yağ ihracatı gerçekleştirdik."

Açıklamada, Birlik üyesi firmaların son 1 yılda bitkisel yağların yanı sıra hububat ürünleri, yağlı tohumlar, hayvansal yemler, değirmencilik ürünleri, bakliyat ile çikolata ve şekercilik mamullerinde de önemli ihracat artışları kaydettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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