Ege'den bakliyat, hububat ve yağlı tohum ihracatında hedef 550 milyon dolar
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Ege'den bakliyat, hububat ve yağlı tohum ihracatında hedef 550 milyon dolar

Ege'den bakliyat, hububat ve yağlı tohum ihracatında hedef 550 milyon dolar
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, 2020 yılını 505 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl da 550 milyon dolarlık dış satım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, 2020 yılını 505 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yıl da 550 milyon dolarlık dış satım yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Terci, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 2020 yılında 7,3 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaştığını, Ege Bölgesi'nden de yüzde 14 artışla 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Birliğin ihracatına en büyük katkıyı 260 milyon dolarla bitkisel yağ sektörünün yaptığını, çikolata şekerleme ihracatının 40 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatının 38 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten Terci, şunları kaydetti:

"2021 yılında yüzde 10'luk ihracat artışıyla 550 milyon dolar ihracat gelirini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatımızı yüzde 8'lik artışla 217 milyon dolardan 235 milyon dolara taşıdık. Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki tıkanıklığı aştığımız takdirde 550 milyon dolar hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz."

Terci, Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatında yaşanan sorunun aşılması için Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile görüştüklerini ve destek sözü aldıklarını, sorunun çözümü halinde 18-20 bin ton haşhaş tohumu ihracatıyla ülke ekonomisine 65-70 milyon dolar civarında döviz kazandırabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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