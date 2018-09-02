Ege'den ABD'ye Demir Çelik İhracatı Yüzde 63 Arttı
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında önceki yıla göre yüzde 49 artarken ek vergi kararına rağmen ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 63 oranında artış gösterdi.
2 Eylül 2018 Pazar 16:42
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan ihracat, ağustos ayında önceki yıla göre yüzde 49 artarken ek vergi kararına rağmen ABD'ye yapılan ihracat ise yüzde 63 oranında artış gösterdi.