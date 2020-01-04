Ege'den 2020'de 25 milyar dolar ihracat hedefi

04.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:44

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege ihracatının 2019'da 22,5 milyar dolar olduğunu; 2020'de Türkiye'nin 190 milyar dolarlık hedefine 25 milyar dolarla katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.