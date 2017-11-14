Ege'den 13 Milyar 79 Milyon Dolarlık İhracat

Ege Bölgesi 2017 yılının ocak-eylül döneminde 11 milyar 898 milyon dolarlık ithalata karşılık, 13 milyar 79 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2017 yılının ocak-eylül döneminde 115 milyar 132 milyon dolarlık ihracata karşılık, 168 milyar 961 milyon dolar ithalat yaptı. 2017 yılının ocak-eylül Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 110 oldu.



Ege, Türkiye genelinde ihracatta Marmara Bölgesi'nin ardından ikinci sırada yer alırken, 2017 yılının ocak-eylül dönemindeki ihracatı gümrük müdürlüklerinin kayıtlarına göre ise; 15 milyar 830 milyon dolar oldu. Gümrük müdürlükleri kayıtlarına göre Ege Bölgesi'nin ithalatı 16 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi'nin dış ticaret hacmi de 32 milyar 477 milyon dolara ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Ege Bölgesi illeri İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Afyon, Muğla, Kütahya ve Uşak 2017'nin ocak-eylül döneminde 13 milyar 79 milyon dolar ihracata imza atarken İzmir dışındaki 8 ilin ihracatı, ithalatını geçti.



Açıklamada görüşlere yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, bölgenin yüzyıllara dayanan ihracatçı geleneğinin bu başarıda kilit görevi üstlendiğini belirtti.



Ege Bölgesi'nin ihracatçı kimliğinin gurur verdiğini Ege Bölgesi'nin dış ticaret fazlası veren özelliğinin Türkiye genelinde de oluşmasının en büyük temennileri olduğu kaydeden Ünlütürk, "Türkiye'nin, dünya dış ticaretinden aldığı pay sürekli artıyor. Şu anda dünya dış ticaretinden yüzde 0,9'luk pay alıyoruz. 2023 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 1.5'a çıkarmak. Bu amaçla İnovasyon, ar-ge ve tasarım odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.