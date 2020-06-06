Ege'deki yazlık evlere talep arttı
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Ege'deki yazlık evlere talep arttı

EGE Bölgesinde yaşayan vatandaşlar, şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, havaların da ısınmasıyla birlikte yazlık evlere yöneldi.

Ege'deki yazlık evlere talep arttı
06.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:15
EGE Bölgesinde yaşayan vatandaşlar, şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, havaların da ısınmasıyla birlikte yazlık evlere yöneldi. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez (44), Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta olmak üzere sahil kentlerindeki yazlıkların satış ve kiralanmasında yüzde 12 artış yaşandığını kaydetti.

Ege bölgesinde oturan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte bahçe ve havuzlarıyla izolasyon sağlayan yazlık evlere ilgi gösterdi. İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme, Muğla'nın Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere Ege'nin cennet kıyılarındaki yazlıklar öne çıktı. Yazlık evlerin satışı bu dönemde yüzde 12 oranında arttı.

Gayrimenkul danışmanı evli ve 2 çocuk babası Zafer Nerez, "Geçmiş dönemlere göre artış var. Koronavirüs nedeniyle turistik tesislere talep zayıfladı. Vatandaşlar, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi daha izole alanları tercih ediyor. Müşterilerin isteklerini gözlemlediğimiz zaman, bu yerlere daha çok talep olduğunu gördük. Satışlarda bir önceki döneme göre yüzde 12 oranında artış var. Bu taleplerin süreceğini düşünüyoruz" dedi.'İZOLE BİR YAŞAM İSTİYORLAR'Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda da koronavirüs nedeniyle yazlıklara ilgi arttı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kentteki emlak sektörü hareketlenirken, insanların artık daha izole bir yaşam sürmek istemesi tercihlerinin de değişmesine neden oldu. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler artık hem satın almak hem de kiralamak için havuzu olan evleri tercih etmeye başladı.Satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında ise yazlıkçıların yoğun olarak yaşadığı Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi geliyor. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarının geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını belirten emlak danışmanı Atakan Altaş (47), "İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Burası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan bir turizm ilçesi. Pandemi sürecinden önce müşterilerimiz daha çok apartman dairelerini kiralamayı veya satın almayı tercih ediyorlardı. Ancak artık bu eğilimleri değişti. Çünkü daha izole bir ortamda içinde havuzu olan villa tipi müstakil evlerde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.

- Aydın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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