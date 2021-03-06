Kuşadası kısıtlamasız ilk cumartesiyi hareketli geçirdi
06.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:45
Kuşadası'nda sahil ve caddelerde yaşanan yoğunluk - Kuşadası'nda da yoğunluk Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de güneşli havayı fırsat bilenler sahillere yöneldi.
Kuşadası'nda sahil ve caddelerde yaşanan yoğunluk - Kuşadası'nda da yoğunluk
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de güneşli havayı fırsat bilenler sahillere yöneldi.
Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Didim'de ise etkili olan rüzgar nedeniyle ağırlıklı olarak vatandaşlar evlerinde kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun