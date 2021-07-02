Ege'deki oteller bayrama "dolu dolu" giriyor
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Ege'deki oteller bayrama "dolu dolu" giriyor

Ege'deki oteller bayrama 'dolu dolu' giriyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Ege'deki oteller, Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Ege'deki oteller, Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçen turizm sektörü, hem aşılanmanın artması hem de vaka sayılarının düşmesiyle yeniden hareketlendi. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla otellerde rezervasyon için telefonlar çalmaya başladı.

Çanakkale'den Muğla'ya uzanan Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan Ege kıyılarındaki oteller de bayrama dolu girecek.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, 17 günlük tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düştüğünü, sektörde hareketliliğin başladığını söyledi.

İç pazarda yaşanan rezervasyon hareketliliğinin 2019 rakamlarını geride bıraktığını dile getiren İşler, sezonu salgın sürecinin getirdiği olumsuzlukları telafi edecek şekilde kapatmak istediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nı salgın tedbirleri kapsamında kapalı geçirdiklerini anımsatan İşler, "Şimdi Kurban Bayramı'nda turizmci ve vatandaş bunun acısını çıkartıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı birleşince 11 günlük bir tatil yapıyor. Şu anda tesislerin çoğu doldu. Çok ciddi bir talep var. Yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştık. Turizmcinin beklentisi karşılanacak gibi gözüküyor. Sadece temmuzda değil, ağustos ayında da rakamlarımız çok iyi." diye konuştu.

Alman ve Rus turistlerin etkisi

Rusya'dan uçuşların açılması ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının yabancı turist hareketliliğini de artıracağını anlatan İşler, sektörün eski günlerine hızla dönmeye başladığını, amaçlarının sezonu uzatmak olduğunu ifade etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının ardından ilçedeki otellerde rezervasyonların hareketlendiğini belirtti.

Belge, "Ramazan Bayramı'nı kaçıran vatandaşlarımız Kurban Bayramı için yerini ayırttı. Şu anda ilçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 90-95 seviyesinde. Rezervasyon yapmak isteyenler elini çabuk tutsun. Fazla yerimiz kalmadı." dedi.

Çeşme'ye yurt dışından da talep gelmeye başladığına dikkati çeken Belge, yabancı pazarda hedefin 2019'u geride bırakmak olduğunu kaydetti.

Ege'deki oteller bayrama 'dolu dolu' giriyor
Ege'deki oteller bayrama 'dolu dolu' giriyor
Ege'deki oteller bayrama 'dolu dolu' giriyor
Ege'deki oteller bayrama 'dolu dolu' giriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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