Ege'deki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi

MANİSA (AA) - Deprem Haftası kapsamında İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'taki eğitim kurumlarında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikata, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ve öğrenciler katıldı.

8-A sınıfının dersine giren İzmir Valisi Köşger, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kariyer hedeflerini soran Köşger, vali olmak istediğini söyleyen Muhammet Çiftçi'nin yanına oturarak sirenin çalmasını bekledi.

Sirenin çalmasıyla protokol üyeleri ve öğrenciler, sıraların arasına çöktü. Tatbikat, bahçede toplanılmasıyla son buldu.

Burada konuşan Köşger, Türkiye'nin deprem ve afetlere açık bir ülke olduğunu, afet anında yapılması gerekenlerin okullarda öğretildiğini belirterek, "İzmir'de 3 bin 737 eğitim kurumunda yaklaşık 728 bin öğrencimiz şu saat itibarıyla tatbikatı gerçekleştiriyor. Gazi Ortaokulu'nda çocuklarımız gayet uyumlu, disiplinli bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi." dedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin can verdiği depremin acılarının halen taze olduğuna işaret eden Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de metropol şehirlerden altında diri fay hattı bulunan tek şehir İzmir. Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var. İzmir, belki de İstanbul'dan bile riskli bu anlamda. İzmirlilerin bunun bilincinde olması lazım. Bundan sonraki yapılaşmaları yaparken de bu gerçekleri unutmamamız lazım."

Uşak

Uşak'ta, Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'ndaki tatbikata katılan Vali Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatlar sayesinde öğrencileri afet ve acil durumlara karşı hazırladıklarını, böylelikle toplumsal farkındalığın da arttığını söyledi.

Tatbikata, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, AFAD Uşak İl Müdürü Hüseyin Yıldırım da katıldı.

Kentte Banaz ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki tatbikata ise Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile ilçe protokolü katılım gösterdi.

Denizli

Denizli'de de 793 okuldaki deprem tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Pamukkale ilçesinde bulunan Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu'ndaki tatbikata Vali Ali Fuat Atik ve kent protokolü katıldı.

AFAD İl Müdürü Ali Etiz, 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmenin bugün depreme karşı etkili bir eğitim aldığını aktardı.

Manisa

Manisa'da Yunusemre ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Yaşar Karadeniz de gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin 4 dakika gibi bir süre içinde paniğe ve korkuya kapılmadan başarıyla okulu boşalttığını söyledi.

Karadeniz, depreme karşı güçlendirme ihtiyacı bulunan 34 okuldan 31'inde çalışmaların tamamlandığını, güçlendirilmesine imkan olmayan 42 okulun da projelendirilip yeniden yapılacağını ifade etti.

Tatbikata AFAD İl Müdürü Güray Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de katıldı

Aydın

Aydın'da Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki tatbikata katılan Vali Hüseyin Aksoy da kentin birinci derece deprem bölgesi içinde yer aldığına dikkati çekti.

Aksoy, "Deprem anında nasıl davranacağımızı iyi bilmek ve ona göre hareket etmek oldukça önemli. Temennimiz depremlerle karşılaşmamak ama doğanın akışı gereği de deprem yaşamamız mümkün." dedi.

Tatbikatta okulda mahsur kalan öğrencilerin tahliyesi senaryosu da uygulandı.