Ege'deki Naksos Adası sahilinde bebek cesedi bulundu - Haberler
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Ege'deki Naksos Adası sahilinde bebek cesedi bulundu

Ege'deki Naksos Adası sahilinde bebek cesedi bulundu
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Naksos Adası sahilinde bir bebek cesedi bulunduğu bildirildi.

Naksos Adası sahilinde bir bebek cesedi bulunduğu bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerden birinin batması sonucu kaybolan bir bebeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, Naksos Adası'ndaki Aliko sahilinde bulundu.

Durumun Yunanistan Sahil Güvenlik Birimlerine bildirilmesinin ardından, küçük bebeğin cansız bedeninin sahilden alınarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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