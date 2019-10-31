Ege'deki Karadenizlilerden kirlilik uyarısı

31.10.2019 13:28

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Özyar, yeterli önlem alınmadığı için Karadeniz ve çevresinde canlı yaşamının tehlike altına girdiğini ileri sürdü.

31 Ekim Dünya Karadeniz Günü nedeniyle dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Özyar, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu taraf ülkelerin 1992 yılında "Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması" sözleşmesini imzaladığını hatırlattı.

Sözleşmeye rağmen ilgili ülkelerin Karadeniz'in korunması için yeterli çabayı göstermediğini savunan Özyar, "Karadeniz'e, akarsular ve deniz araçlarıyla kimyasal atıklar da dahil her türlü atık bırakılıyor. Yeterli önlem alınmadığı için Karadeniz ve çevresinde canlı yaşamı tehlike altına girdi. Karadeniz ve kıyıları gün geçtikçe daha da kirleniyor. Bundan dolayı sözleşmeye imza atan ülkelerden sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Özyar, Karadeniz'deki kirliliği yakından takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA