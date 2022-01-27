Ege'deki düzensiz göç sorunu Aydın'da görüşüldü

İZMİR (İHA) - Aydın ve Ege Bölgesi'nin önemli sorunlarından biri haline gelen düzensiz göç ile ilgili Aydın Valiliği ev sahipliğinde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ege Bölgesi'nde düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Aydın'da, Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Uşak illerinin içinde bulunduğu bölgelerde düzensiz göç ile mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ev sahipliği yaptı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda özellikle kıyı kesimlerde yoğunlaşan düzensiz göç ve etkin mücadele yöntemleri görüşüldü. Son zamanlarda artış gösteren düzensiz göçmen hareketleri ile ilgili konuları görüşmek üzere organize edilen toplantı basına kapalı olarak yapılırken, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda kaçışların büyük ölçüde önlendiği vurgulandı.

Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla ve Uşak il sınırında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ve istatistiki bilgiler paylaşılarak, istişareler yapılırken her kademede sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin daha da artırılmasına dikkat çekildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi Orhan Tavlı, illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Grup Komutanları ve İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. - AYDIN