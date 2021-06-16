Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Aşılamanın devam ettiği Uşak'ta da önde gelen merkezlerden olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Mücahit Avcil, kent genelinde yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını söyledi.

Aşılamanın devam ettiği Uşak'ta da önde gelen merkezlerden olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Mücahit Avcil, kent genelinde yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını söyledi.

Hastanede günlük 4 bin kişiye aşı yaptıklarını aktaran Avcil, kent genelinde ise bu rakamın 8 bin seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Hiçbir aksaklık yaşanmadan aşılama işlemine devam ettiklerini dile getiren Avcil, "Şu an hastanemizde 100 personelimiz aşı için görev yapıyor. Günlük 1900'lerden 4 bin seviyelerine çıktık son haftada. Tüm vatandaşlarımız gelip aşılarını olabilir. Bu salgını ancak aşı olarak yenebiliriz. Vatandaşlarımız güvenlik açısından da tereddüt etmesin. Şu ana kadar yan etki şikayetiyle gelen bir vatandaşımız olmadı." dedi.

Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Diego Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 16:13:18. #1.13#

title