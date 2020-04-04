Ege'de yol denetimleri sürüyor
Aydın-İzmir girişinden gerçekleştirilen denetimlerden görüntü Jandarma ve polis ekiplerinin araçları durdurması Ticari araçlarda yapılan evrak kontrolleri Sürücülerin uyarılması 20 yaşından küçük kişiye ceza uygulanması Sürücülerle röportajlar AYDIN - İçişleri Bakanlığının yeni tip...
04.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:09
Aydın-İzmir girişinden gerçekleştirilen denetimlerden görüntü
Jandarma ve polis ekiplerinin araçları durdurması
Ticari araçlarda yapılan evrak kontrolleri
Sürücülerin uyarılması
20 yaşından küçük kişiye ceza uygulanması
Sürücülerle röportajlar AYDIN - İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı Aydın girişinde polis ve jandarmanın denetimi aralıksız sürüyor.
Kaynak: AA