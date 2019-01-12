Ege'de Yeşil Pasaport Sahibi İhracatçı Sayısı Artıyor

Dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı hızla artıyor. 2018 yılı sonunda Ege Bölgesi'nden yeşil pasaport sahibi olan ihracatçı sayısı 1036 kişiye ulaştı.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 75'ten fazla dilimi yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştiriliyor. İhracatçılar, 23 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de çıkan düzenleme ile ihracat rakamları dikkate alınarak yeşil pasaport alma hakkına kavuştu. İhracatçılar bu sayede; Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi en çok ihracat yaptığımız ülkelerin arasında yer aldığı 128 ülkeye vizesiz seyahat hakkına kavuştu.

Ege Bölgesi'nde yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı bini aştı

Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılında 568 ihracatçının yeşil pasaport sahibi olmasına aracılık ederken, 2018 yılında bu sayıya 214 yeni ihracatçı eklendi. 2017 yılında Denizli İhracatçılar Birliği üyesi 192 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat özgürlüğüne kavuşurken, 2018 yılında DENİB'in yeşil pasaport sahibi üye sayısında 62 ilave oldu. Ege Bölgesi'nden toplam yeşil pasaporta sahip ihracatçı sayısı 1036'ya yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısının 2018 yılı sonunda 782'ye ulaştığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılında yeşil pasaport sahibi olan üye sayılarının bini aşmasını beklediklerini kaydetti. Yıllık 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firmaların yeşil pasaport hakkına sahip olduğunu ihracat rakamına göre bir firmanın 5'e kadar yeşil pasaport sahibi olabildiğini anlatan Eskinazi, "Türkiye, 2018 yılında 168,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2019 yılı için ise; 182 milyar dolar ihracat hedefi belirledi. Bu hedefe ulaşmada yeşil pasaport sahibi ihracatçılarımızın gerçekleştireceği iş seyahatleri büyük öneme sahip olacak. İhracatçılarımıza 2 yıllığına verilen yeşil pasaportların süresinin en az 3 yıla çıkarılması ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştıracaktır. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın ortak bir çalışma yapması ihracatçılarımızın ortak beklentisi" şeklinde konuştu.

En çok yeşil pasaport demir ihracatçılarında

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliği içerisinde en fazla yeşil pasaport sahibi 161 kişiyle Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi 128 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat şansına sahip.

2019 yılında 80. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı ise; 82 olarak kayıtlara geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 71 yeşil pasaport ile dördüncü sırada yer aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyesi 70 ihracatçı yeşil pasaport ayrıcalığından yararlanırken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği 60 yeşil pasaport sahibi ihracatçıyı bünyesinde bulunduruyor.

1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefiyle 2019 yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 56. Ege Tekstil İhracatçıları Birliği'nde ise; 49 ihracatçı yeşil pasaport ile seyahat ediyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'ne üye 36 ihracatçı yeşil pasaport sahibi olurken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde 25, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nde 24 ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde ise; 20 ihracatçı yeşil pasaport sahibi oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA