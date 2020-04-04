Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu - semt pazarı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü.
04.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:12
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü. (2)
Kaynak: AA