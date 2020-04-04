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İzmir, Güncel

Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

04.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:33
Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

İzmir'de kentin kalabalık toplu taşıma aktarma noktalarından Halkapınar'da da sakinlik hakim. Toplu taşımada maske kullanım zorunluluğuna İzmirlilerin büyük oranda uyduğu gözleniyor.

Öte yandan 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağına ise bazı kişilerce dikkat edilmediği kameralara yansıdı.

"Satışlarımız düşsün önemli değil, önemli olan insan sağlığı"

Halkapınar aktarma istasyonunda simit satarak geçimini sağlayan Adnan Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır simit sattığı noktada, yolcu sayısında düşüş gözlemlediğini dile getirdi.

Yenigün, "Özellikle 1 haftadır işlerimiz düştü. Satışlarımız düşsün önemli değil, önemli olan insan sağlığı. Evden çıkmamaları biz de tavsiye ediyoruz. Sabah saatlerinde biraz iş oluyor. O da ağırlıklı işçi kesimi. Satışlarımızın yüzde 80-85 düştüğünü söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Hayat dursa çiftçi durmaz"

İzmir Pazarcılar Derneği Başkan Yardımcısı İnci Ciritoğlu, yayınlanan genelgeye pazarcılar olarak sonuna kadar destek verdiklerini dile getirdi.

Pazarcı esnafına sürekli uyarılarda bulunduklarını aktaran Ciritoğlu, esnafın da genellike kurallara uyduğunu belirtirken, "Bazı vatandaşlar maalesef olayın ciddiyetini hala kavrayamadı. Bizim kapanma gibi bir durumumuz yok. Hayat dursa çiftçi durmaz. Bizler de vatandaşlara sebze meyve ulaştırmak için durmuyoruz." dedi.

Bornava ilçesindeki pazarrda satış yapan Kadir Altuğ da alınan kararla pazarcı esnafı olarak uyduklarını dile getirdi.

Zabıtaların sık sık uyarılarda bulunduğu aktaran Altuğ, "Müşterilerimizin de yüzde 90'ı kurallara uyuyor. Geçen haftaya göre maske kullanımı bugün daha fazla. Hem esnaf, hem de müşteri dikkat etmeye çalışıyor." dedi.

Aydın'da belediyeden vatandaşlara maske

Aydın'ın Efeler ilçesinde de pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında polis ve zabıta ekipleri yer alıyor.

İlçedeki pazar yerlerinin girişlerinde Efeler Belediyesi ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske veriyor.

Öte yandan zabıta ekipleri pazara maskesiz girilmemesi konusunda anonsla uyarılarda bulunuyor.

Kentte az sayıda vatandaş tarafından tercih edilen toplu taşıma araçlarında da vatandaşların büyük kısmının maske kullanımı konusunda dikkatli davrandığı görülüyor.

Denizli

Denizli'de de polis ve zabıta ekipleri pazar yerlerindeki sıkı denetimlerini sürdürdü.

Çoğu vatandaşın maske taktığı kentte, pazar yerlerine vatandaşlar ellerini dezenfekte ettikten sonra girdi.

Genel olarak boş olduğu gözlenen otobüsleri kullanan vatandaşların da maske kuralına riayet ettiği görüldü.

Manisa

Manisa'da da semt pazarlara ve marketlere maskeyle girme zorunluluğu uygulanmaya başlandı.

Polis ekipleri, büyük marketler ve semt pazarları yakınlarında denetim yaparken belediye zabıta ekipleri de Alaybey ve Laleli semtlerinde pazara gelen vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, ellerini dezenfekte ediyor.

Maskesi olmayan vatandaşlar pazar yerine alınmazken, bazı seyyar satıcıların da pazar yeri çevresinde maske ve eldiven sattığı görüldü.

Vatandaşlardan İrfan Bursalı, devletin aldığı tüm tedbirlere riayet ettiklerini belirterek, "Maskemi takarak pazara geldim. Tüm bu önlemler bizim sağlığımız için. Uygulanan kararlara herkesin riayet etmesi gerekir." dedi.

Toplu taşıma araçlarında da vatandaşların yeni tedbirlere azami ölçüde uyduğu gözlendi.

Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu

Kaynak: AA

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Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu
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