Ege'de yasağın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ikinci günde de meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ikinci günde de meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmir'de, yasak kapsamı dışındaki işletmeler faaliyetlerine devam ederken kentin belli noktalarında araçlara denetim yapılıyor.

İzmir genelinde tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağının ilk gününde, dün, yasağa uymadıkları tespit edilen 10 kişiye idari, 738 kişiye de adli işlem yapıldı. Kent genelinde toplam 1 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin, bugün de yasağa uymadıkları tespit edilen bazı vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladığı belirtildi.

Vapur ve tramvayların çalışmadığı kentte otobüs, metro ve İZBAN seferleri seyrek aralıklarla devam ediyor. Sağlık çalışanları, çalıştıkları kurumlara özel otobüs seferleriyle ulaştırılıyor.

Öte yandan, sokak hayvanları ise belediye ekiplerince besleniyor.

Vefa Sosyal Destek ekipleri talepleri karşılıyor

Denizli'de işlek caddelerde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağa rağmen sokağa çıkanlar hakkında tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı.

Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan 2 kişi ile bankadan para çekmeye gittiğini söyleyen bir kişiye yasağa uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek görevlileri ve yerel yönetim birimleri, talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Fırıncılar, araçlarıyla mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırdı.

Manisa'da kentin en işlek yolları olan Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere caddeleri yasağın ardından boş kaldı.

Bu caddelerde ve önemli kavşaklarda bekleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan vatandaşları kontrol ederek sadece İçişleri Bakanlığının genelgesinde müsaade edilen görevlilere izin verdi. Ekmek almak için dışarı çıkan vatandaşları evine en yakın fırınlara yönlendiren polis ekipleri, fırınların önünde de kuyruk oluşturulmamasına özen gösteriyor.

Aydın'da kentin işlek bölgelerinden Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı ve Adnan Menderes Bulvarı, sokağa çıkma yasağının ardından boş kaldı. Bu bölgelerde polis ekipleri yoğun olarak devriye görevini sürdürüyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanmayan Uşak'ta ise kentin en yoğun bölgeleri olan İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinde sakinlik dikkati çekiyor. Kent genelinde güzel havaya rağmen vatandaşların evlerinde kaldıkları gözleniyor.

Kaynak: AA