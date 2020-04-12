Ege'de yasağın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki sessizlik Boş sokak ve caddeler Polisin yasağa rağmen sokağa çıkanlara cezai işlem yapması Vefa Sosyal Destek görevlilerinin mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırması Vefa Sosyal Destek ekipleri talepleri...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki sessizlik Boş sokak ve caddeler Polisin yasağa rağmen sokağa çıkanlara cezai işlem yapması Vefa Sosyal Destek görevlilerinin mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırması Vefa Sosyal Destek ekipleri talepleri karşılıyor Denizli'de işlek caddelerde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağa rağmen sokağa çıkanlar hakkında tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı. Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan 2 kişi ile bankadan para çekmeye gittiğini söyleyen bir kişiye yasağa uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Öte yandan Vefa Sosyal Destek görevlileri ve yerel yönetim birimleri, talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Fırıncılar, araçlarıyla mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırdı. Kaynak: AA