Ege'de Yasa Dışı Göçle Mücadele
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 46 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki Sahil Güvenlik unsurları, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup belirledi.
Botu durduran unsurlar, içindeki 46 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuyla Çeşme İskelesi'ne getirdi.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.