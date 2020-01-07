Ege'de yaş meyve sebze ihracatı rekoru

07.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:39

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat yaparak rekor kırdı. 2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ve diyar diyar pazar arama ve ürün satma peşinde olduklarını belirten EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılında ihracatını yüzde 7 artırarak 890 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran EYMSİB'in 2019 performansını değerlendirdi, 2020 hedeflerini de açıkladı. 2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ifade eden Uçak, yeni pazar arayışlarında olduklarını söyledi. Uçak ayrıca, Dikili'de örtü altı muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünler yetiştirileceğini belirtti. Toplantıda, birliğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.



"Yeni bir ihracat rekoru"



2019 yılının, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği için yeni bir ihracat rekoru ile sonuçlandığını söyleyen Uçak, "53. yılını dolduran birlik üyeleri, 2018 yılında kırdıkları 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu geliştirerek 2019 yılında yüzde 7 artışla 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı. 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri olmuştur. Ülkeler bazında da Birliğimiz üzerinden her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracatımız gerçekleşmiştir" bilgisini verdi.



Gidilmedik yerlere gidilecek



"2020 yılında hedefimiz ihracatımızın potansiyel gösterdiği ve daha önce gidilmedik yerlere giderek üyelerimizin ihraç ürünlerini yurt dışında tanıtmak" diyen Uçak, bu kapsamda en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacaklarını söyledi. Bu yıl Asya ile birlikte Afrika pazarına da açılmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Uçak, "Avrupa ve Rusya pazarını tüm üyelerimiz biliyor artık, bizim amacımız dünyayı onlara adım adım yaklaştırmak" diye konuştu.



Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi ürünler üretilecek



Birlik olarak yeni ürün çeşitliliği üzerine çalıştıklarını ifade eden Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de örtü altı tarım işletmesi kurulacak. Tarım Bakanlığı bünyesi altında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege ihracatçı Birliği, İzmir Ticaret Borsası müteşebbisi olarak kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Rakip ülkeler var"



Konuşmasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Uçak, Rusya ile ihracat ilişkisi üzerine, "Rusya ile iyi bir duruma geldik. Yurt dışına giden ürünler analiz yapılmadan gitmiyor. Raporları çıkıyor ve ona göre izin veriliyor" cevabını verdi. Uçak, Çin'e de sadece kiraz ihraç edebildiklerini belirterek, "Çin'e daha çok meyve satmak isteriz. İki devlet arasındaki protokolün genişletilmesini isteriz. Çalışmalar devam ediyor. Çin iyi bir pazar. Alternatif pazara ihtiyacımız var. Rakip ülkelerimiz çoğalıyor. Yıllar öncesinden birçok ülkeye ürün yetiştiremiyorduk. Şu anda rakip ülkeler var. Bunlar bizim için ister istemez ürünlerin önünü kesiyor, bazı ülkeler rakamı düşürüyor. Hızlı bir şekilde girilmeyen pazarlara girmek için UR-GE projeleri geliştiriyoruz" dedi. Uçak, 2020 yılında 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ifade ederek "Diyar diyar pazar arama ve ürün satma peşindeyiz" diye konuştu.



Patates-soğan açıklaması



Kuru soğan ve taze patates, ihracının ön izne bağlı mallar listesine eklenmesine ilişkin ise Uçak, "Şu anda Türkiye'de patates ve soğan anlamında yeterli ürün var. Fiyatlar da istikrarını koruyor. Şubat ayında da patates hasadının başlamasıyla herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Menemen'de tarımı yeniden canlandıracağız"



Toplantıya katılan Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden Yeşim Sever de, kooperatif olarak ürettikleri organik ürünleri tanıttı. Sever, "Menemen'de tarımı en iyi yere getirme çabasındayız. Organik tarım, ilaçsız tarımdan yana yürümek istiyoruz. İlk ürünümüz ise ayva reçeli. Bunları anne usulü kendimiz üretiyoruz. İçerisinde katkı maddesi yok. Raf ömrü daha az ama içinde koruyucu madde yok ve sağlıklı. Gerekli desteği sizlerden alacağımıza inanıyoruz. Menemen'de tarımı yeniden canlandıracağız. İpek böceği gübresinden doğal gübre elde ettik. Gübresinden iyi sonuçlar elde ettik" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA