Ege'de yağmur için eller semaya yükseldi
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Ege'de yağmur için eller semaya yükseldi

11.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:26
Ege'de yağmur için eller semaya yükseldi

İzmir ve çevre illerin camilerinde, cuma namazında yağmur duası yapıldı.

İzmir ve çevre illerin camilerinde, cuma namazında yağmur duası yapıldı.

Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde kılınan cuma namazı öncesi vaazda, suyun önemi vurgulandı.

Cuma namazının farzının ardından yapılan yağmur duasına cami cemaati iştirak etti.

Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta da cuma namazı kılan vatandaşlar hutbede kuraklığı hatırlatıp suyun önemine ve israfa dikkat çekerek yağmur duası yapan imamın arkasından ellerini semaya açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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