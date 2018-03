Ege'de "Vejetaryen Menü" Hizmete Girdi

Ege Üniversitesi öğrenci yemekhanelerinde isteyen öğrenci, öğretim elemanı ve idari çalışanlar için "Vejetaryen Yemek Menüsü" sunulmaya başlandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, binlerce öğrencisi, akademisyeni ve idari çalışanı bulunan Ege Üniversitesinde her kesimin istek ve ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Ege Üniversitesi kampüsü bünyesinde bulunan yemekhanelerin menüsünde artık vejetaryen yemek menüsü de yer alacak. Bu güne kadar Ege Üniversitesinde okuyan vejetaryen öğrenciler yemekhane hizmetinden yararlanamıyordu. Üniversitede okuyan öğrencilerin talepleri doğrultusunda Prof. Dr. Necdet Budak, vejetaryen yemek menüsünün eklenmesi talimatını verdi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda üniversite yemekhanesinde vejetaryen yemek menüsü hizmete açıldı. Öğrencilerin başta temel ihtiyaçları olmak üzere her türlü gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Budak, öğrencilerden gelen vejetaryen menü talebini de hayata geçirdiklerini söyledi. Öğrenciler Prof. Dr. Budak'a teşekkür etti.

Vejetaryen beslenme

Vejetaryen beslenme, genel olarak et ve et ürünlerinin tüketilmediği bir beslenme çeşidi olarak bilinmekle birlikte, vejetaryenliğin de birçok çeşidi bulunuyor. Et, balık ve kümes hayvanlarını tüketmeyenlere, süt ürünleri, yumurta gibi besinleri de tercihli tüketenlere vejetaryen denir. - İZMİR