Türk Karasularına Giren Askeri Gemiye, Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Müdahale Edildi
Ege Denizi'nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarından sonra Yunan askeri gemisi Türk karasularından ayrıldı.
Ege Denizi'nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı.
İNGİLİZCE ANONS YAPILDI
Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı.
YOĞUN UYARILAR SONRASI TÜRK KARASULARINDAN AYRILDI
Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Bu uyarıyı dikkate alan Yunan askeri gemisi Türk karasularından ayrıldı.