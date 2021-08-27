EGE'DE TÜRK BALIKÇILARA TAŞLI SALDIRI
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EGE'DE TÜRK BALIKÇILARA TAŞLI SALDIRI

EGE'DE TÜRK BALIKÇILARA TAŞLI SALDIRI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı.

 AYDIN'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı. Teknenin camları kırılırken Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan aldı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri, ağ atarak balıkçı teknelerinin motorlarını da bozmaya çalıştı. Türk balıkçılar o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. 

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı. 

Görüntü dökümü 

------------CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ -Yunan sahil güvenlik teknesinden Türk balıkçı teknesine yapılan saldırı  -Yunan askerlerinin taş atıp plastik mermi sıkması -Türk balıkçı teknesinde yaşanan panik anları -Balıkçıların Yunan askerlerine tepki göstermesi -Kırılan camlar -Balıkçıların Yunan askerlerinin attığı yumruk büyüklüğünde taşları göstermeleri -Yunan teknesinden askerlerin balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmak için ağ atmaları -Yunan askerlerinin ellerinde uzun namlulu salahlarla Türk balıkçı teknesinin yanına gelmeleri ve diyaloglar 

-Genel ve detay görüntüler 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
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