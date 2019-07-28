Ege'de turizm yoğunluğu katlanacak

FERDİ UZUN/YUSUF ŞAHBAZ - Yaz turizm dönemini çok yoğun geçiren Ege Bölgesi, bayramda hareketliğini daha da artıracak.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Muğla'dan Çanakkale'ye uzanan "Ege Rivierası"nda hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor.

Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes ve Meryem Ana, Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas, Didim'de bulunan Apollon Tapınağı da tatilcilerin bayram rotalarına dahil oluyor.

Bütün bu zenginliklerin neticesi olarak turizm dönemini dolulukla geçiren Ege Bölgesi'ni, Kurban Bayramı'nda da çok yoğun günler bekliyor.

Ege'deki otellerin bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Turizm işletmeleri ise tatilini Ege'de geçirmek isteyenlere ellerini çabuk tutmaları önerisinde bulunuyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olması yönündeki beklentilerin hala sürdüğünü söyledi.

Tatilin 9 gün olması halinde Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getiren İşler, "Ekonomik anlamda ise sadece Ege'de 3,5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece turizm sektörü için değil, turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor." diye konuştu.

Bayram tatilinin uzamasıyla vatandaşların hem aile ziyaretlerine hem de tatile fırsat bulabileceğini belirten İşler, kısa tatilde çok fazla talep olduğu için fiyatların da arttığını vurguladı.

İşler, bayram tatilindeki oda fiyatlarının diğer günlere göre talebin fazla olmasından dolayı 1,5-2 kat arttığına işaret etti.

Yurt dışından da talebin yoğun olduğuna değinen İşler, "Bayram tatili 9 gün de olsa 4 gün de olsa biz otellerimizin o süreçte dolacağını biliyoruz. Sadece 9 gün olursa gün çeşitliliği olduğu için vatandaşlarımız daha ucuz tatil yapabilecek. Bu durumda talep çok olduğu için fiyatlarda bir gevşeme olmayacağını, aksine yükseleceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer ise bayramın yaklaşmasıyla vatandaşların tatil planlarını yaptığını söyledi.

Otel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı taleplerin düşük olduğuna işaret eden Gencer, "Bayram tatillerinde her zaman yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşılır. Son dakika yine tatile çıkar halkımız. Yine o yönde bir beklentimiz var." diye konuştu.

Kuşadası'nda 1 milyon turist beklentisi

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden ise ilçenin, doğası, tarihi mekanları ve plajlarıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Otellerin şehir merkezine yakın olmasının avantaj olduğuna dikkati çeken Özden, "Turistler otellerden çıktıklarında yürüyerek merkeze ulaşabiliyorlar. Şehir hayatını yaşayabiliyor, burada eğlenip alışveriş yapabiliyorlar. Dolayısıyla hem esnaf hem de otelciler kazanıyor." dedi.

Şehirdeki hareketliliğin yıldan yıla artış gösterdiğini belirten Özden, geçen yıla göre yüzde 10'luk artış yaşandığını, önümüzdeki sezon ise bunun 3-4 katına çıkacağını ifade etti.

Kurban Bayramı'nda ciddi oranda yerli turist beklediklerini vurgulayan Özden, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'ndaki hareketlilikten daha fazla bir hareketlilik bekliyoruz. Okul açılmadan önceki en büyük tatil bu. Dolayısıyla bütün otellerin dolacağını düşünüyorum. Şu anda otellerin tamamı dolmak üzere. Rezervasyonları geciktirmeden yaparlarsa iyi olur. Yoksa otellerde yer bulamayabilirler. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Çok fazla yazlık var buraların ve otellerin dolacağını düşünürsek 1 milyonun üzerinde bir turist hareketliliği olacaktır."

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise bayram hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

İlbahar, "Bayramda neredeyse bütün oteller dolacak. Rezervasyon yapmadan gelenlerin burada yer bulması mümkün değil. Kuşadası olarak bayramda doluyuz. Ağustos ayında turizmde zaten bir patlama oluyor. Buna Kurban Bayramı da eklenecek. Dolayısıyla ilçedeki otelciler ve esnaflar duble bayram yapacak." diye konuştu.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk de ilçede şu anda ciddi bir turist yoğunluğunun olduğunu aktararak, bayramla birlikte bunun daha da artacağını dile getirdi.

Şentürk, tatil için gelen turistlerin mağdur olmamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA