Ege'de turizm hareketliliği eylülde de sürüyor
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Ege'de turizm hareketliliği eylülde de sürüyor

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarının bulunduğu Ege Bölgesi'nde turist yoğunluğu sonbaharın ilk ayında da devam ediyor.

Ege'de turizm hareketliliği eylülde de sürüyor
15.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:28

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarının bulunduğu Ege Bölgesi'nde turist yoğunluğu sonbaharın ilk ayında da devam ediyor.

Turizm sektörü, "Ege Rivierası" olarak adlandırılan, Çanakkale'den Fethiye'ye uzanan kıyı şeridinde eylül ayını da hareketli geçiriyor. Tatilciler, hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi, deniz suyu sıcaklarının yüksek olması sayesinde dinlenme sürelerini uzatıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç pazarda temmuz ve ağustos ayının çok hareketli geçtiğini söyledi.

Ege'ye yaz aylarında talebin yoğun olduğunu belirten Gencer, "Okulların uzaktan eğitime devam etmesiyle eylülde turizm bölgelerinde hareketlilik oluştu. Şu anda butik oteller vatandaşın gözdesi. Sezon önceki yıllara göre uzadı. Eylül ayında böylesi yoğunluk çok güzel. Bu hareketlilik ekim ayının ilk haftasına kadar da devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız izole olmak için kıyı şeridine gelecek"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de Çeşme'nin eylülde ayrı güzel olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle kalabalığı göz önünde bulundurarak temmuz ve ağustos aylarını tercih etmeyen tatilcilerin eylül ayında tatil yaptığını dile getiren Demir, "Eylül ayı doluluk oranımız geçen senenin üzerinde. Sıcak hava da turizmciye çok yardımcı oldu. Çeşme'de 30 derecenin üstündeki sıcaklık vatandaşların tatiline değer kattı. Sadece otelciler değil, esnafımız da mutlu." dedi.

Çeşme'yi tercih edenlerin salgın dolayısıyla tatillerini uzattıklarını belirten Demir, buna yönelik ciddi hazırlık yapanların olduğunu ifade etti.

Özellikle yazlıkçıların kışı Çeşme'de geçirmek istediğini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Yazlığına kalorifer döşeten, ısıtıcı alanlar var. Vatandaşlarımız izole olmak için kıyı şeridine gelecek. Burada kasım ayının başına kadar deniz, kum ve güneşten faydalanılabilir. Arkasından da ilçemizde termal turizm başlıyor. Özellike salgın döneminde kalabalık şehirlerdense buralarda kalmak daha avantajlı gibi görülüyor."

Demir, Çeşme'deki otellerin bu sezon müşterilerini 2 yıl öncesinin fiyatlarıyla ağırladığını, eylülde de bu rakamlar üzerinden yüzde 50 indirime gidildiğini bildirdi.

Şu anda 5 yıldızlı otellerde oda fiyatlarının 700 lira civarında olduğunu belirten Demir, "Alaçatı'daki butik otellerimizin ise fiyatı 350 lira civarında. Herhangi bir fiyat artışı olmadığı gibi fiyatları aşağı çekmiş durumdayız. Çeşme pahalı algısını da yıkacağız." dedi.

Kaynak: AA

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