Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü - Haberler
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Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü

Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yaklaşık 100 kişinin bindiği tekne, düzensiz göçmenleri İtalya'ya taşımak için yola çıkmıştı.

Kazada 7 kişi öldü, 27'si çocuk toplam 90 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

Kayıplar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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