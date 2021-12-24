Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 11 düzensiz göçmen öldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 9'u kadın 11 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 9'u kadın 11 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 100'ün üzerinde kişinin bindiği tekne düzensiz göçmenleri İtalya'ya taşımak için yola çıkmıştı.
Kazada 11 kişi öldü, 27'si çocuk toplam 90 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan kişilerin Sahil Güvenlik birimlerince Pire Limanı'na ulaştırılacağı bildirildi.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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