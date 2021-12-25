Ege'de teknenin batması sonucu ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 13'e çıktı
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde, Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Ege Denizi'nde, Paros Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi..
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 11 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölenlerin sayısı 13'e çıktı.
Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarılan 63 düzensiz göçmen Paros Adası'na götürüldü.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Teknede 80'in üzerinde düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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