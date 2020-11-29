Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

Kuşadası'ndan detaylar Sahilden görütüler Deniz kenarında oturan vatandaşlar Didim Sahilde oturanlar Parktan görüntü Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildi Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.