Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
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Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

29.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:13

Kuşadası'ndan detaylar Sahilden görütüler Deniz kenarında oturan vatandaşlar Didim Sahilde oturanlar Parktan görüntü Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildi Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.

Kuşadası'ndan detaylar

Sahilden görütüler

Deniz kenarında oturan vatandaşlar

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Didim

Sahilde oturanlar

Parktan görüntü

Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.

Kuşadası kent merkezi ile Kadınlar Denizi sahillerinde vatandaşlar güneşlendi. Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkumda'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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