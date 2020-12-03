Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
03.12.2020 02:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 02:53
Polis ekiplerinin denetim noktasından görüntüler Ekiplerin sürücülerin izin belgelerini denetlemeleri Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Polis ekiplerinin denetim noktasından görüntüler
Ekiplerin sürücülerin izin belgelerini denetlemeleri
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz