Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

03.12.2020 02:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 02:53

Polis ekiplerinin denetim noktasından görüntüler Ekiplerin sürücülerin izin belgelerini denetlemeleri Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Polis ekiplerinin denetim noktasından görüntüler

Ekiplerin sürücülerin izin belgelerini denetlemeleri

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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